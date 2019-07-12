Мурата победил Брэнта техническим нокаутом и вернул титул WBA Regular

Японский боксёр Рета Мурата успешно провёл реванш с американцем Робом Брэнтом. Мурата победил техническим нокаутом уже во втором раунде. Благодаря этой победе японский боксёр вернул титул WBA Regular в среднем весе. Поединок проходил в Осаке (Япония).
В андеркарде чемпион WBC в первом наилегчайшем весе Кен Широ (16-0) победил техническим нокаутом в четвертом раунде Джонатана Таконинга (28-4-1) из Филиппин. Это шестая защита Широ.
Первый поединок Мураты с Брантом состоялся в октябре 2018 года в США, тогда японец сенсационно проиграл единогласным решением судей. С тех пор он не появлялся в ринге. Что касается Бранта, то Роб не брал большой паузы в выступлениях и 15 февраля этого года провёл первую защиту титула. Американец добыл победу техническим нокаутом в противостоянии с Хасаном Байсангуровым.
Полноценным титулом по версии WBA в среднем весе владеет Сауль Альварес.
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