Хан не исключает, что следующий поединок проведёт с Пакьяо

Бывший чемпион мира Амир Хан сегодня, 12 июля, проведёт очередной поединок на профессиональном ринге. Его соперником станет австралиец Билли Диб. Невзирая на то, что перед ним ещё стоит неразрешённая задача, он уже заглядывает за спину сопернику и рассуждает о том, с кем мог бы встретиться в следующем бою. Одним из потенциальных соперников он видит Мэнни Пакьяо.

«Нас всё ещё ждут большие бои. Речь идёт о Келле Бруке и Мэнни Пакьяо. Громкие имена, о которых мы говорим уже очень давно. Одна из этих встреч может состояться. Вариантов много, но многое зависит и оттого, кто захочет принять бой. Как бы то ни было, я всё ещё в числе боксёров, которые могут получить большие бои.

Мы с Пакьяо обсуждали наш возможный бой. Однажды мы подерёмся, быть может, даже уже в следующем бою. Всё будет зависеть от того, как выступлю я и как отбоксирует он", — приводит слова Хана BoxingScene.