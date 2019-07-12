Руис: реванш с Джошуа пройдёт в США или в Мексике, никакой Великобритании

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис поделился мыслями о возможном повторном поединке с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа, у которого он отобрал пояса в бою 1 июня. По словам Руиса, реванш может состояться или в Мексике, или в США.
«Хочется, чтобы наша повторная встреча прошла в Мексике. Также возможны варианты в США — Нью-Йорк, арена „Стэйплс Центр“ в Лос-Анджелесе, или Лас-Вегас. Мне всё равно, если Джошуа не согласится с моим выбором. Теперь мы диктуем условия, потому что мы сторона А. Настало моё время. О бое в Великобритании не может быть и речи, никакой Великобритании», — приводит слова Руиса Boxingnews24.
В первом бою Руиса и Джошуа Энди нокаутировал соперника за семь раундов и нанёс Джошуа первое поражение в профессиональной карьере.
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