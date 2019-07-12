Хьюи Фьюри победил Сэмюела Питера

В Джидде (Саудовская Аравия) проходит вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся два экс-чемпиона мира — Амир Хан и Билли Диб. В андеркарде этого противостояния встретились экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри и бывший чемпион мира, некогда один из топ-боксёров дивизиона Сэмюел Питер.

Противостояние прошло в вязкой борьбе, изобиловавшей большим количеством грязной работы, клинчей и ударов ниже пояса. Питер пытался действовать наскоками и рассчитывал на одиночные удары. Хьюи же действовал более разнообразно и в седьмом раунде сумел оформить досрочную победу. Питер сослался на травму и отказался от продолжения встречи.

Эта победа стала для Фьюри второй в нынешнем году. Ранее он нокаутировал канадца Криса Норрада.