Хьюи Фьюри победил Сэмюела Питера

В Джидде (Саудовская Аравия) проходит вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся два экс-чемпиона мира — Амир Хан и Билли Диб. В андеркарде этого противостояния встретились экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри и бывший чемпион мира, некогда один из топ-боксёров дивизиона Сэмюел Питер.
Противостояние прошло в вязкой борьбе, изобиловавшей большим количеством грязной работы, клинчей и ударов ниже пояса. Питер пытался действовать наскоками и рассчитывал на одиночные удары. Хьюи же действовал более разнообразно и в седьмом раунде сумел оформить досрочную победу. Питер сослался на травму и отказался от продолжения встречи.
Эта победа стала для Фьюри второй в нынешнем году. Ранее он нокаутировал канадца Криса Норрада.
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