Хан нокаутировал Диба

В Джидде завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча двух экс-чемпионов мира — Амира Хана и Билли Диба.
Британец пакистанского происхождения сразу же захватил инициативу. Имея явное преимущество в физической мощи и скорости он методично прессинговал соперника, зажимал его у канатов и выбрасывал большое количество ударов. Диб изредка отвечал одиночными ударами или двойками.
В четвёртом раунде Хан донёс до головы соперника жёсткий правый, Диб остановился у канатов и Амир провёл многоударную комбинацию в туловище и голову. Билли упал на настил ринга, а его секунданты выбросили на ринг полотенце, просигнализировав о сдаче, хотя тот, судя по всему, мог продолжать бой. Таким образом, Хан закрыл досрочное поражение от Теренса Кроуфорда.
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