Ильин: задача на сбор — подвести спортсменов к высокой точке формы перед ЧМ

Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин рассказал о подготовке к чемпионату мира. Напомним, сборная команда России проходит подготовку к грядущему чемпионату мира — 2019 на Олимпийской базе «Озеро Круглое» в Подмосковье.Тренировочный сбор продлится до 18 июля.



«Сейчас спортсмены получают боевую практику в спаррингах. Последние пять дней будет проходить подводка веса и выезд. Основная задача на этот сбор — подвести спортсменов к высокой точке их формы», — сказал наставник.



Также Ильин отметил, что со спортсменами работает комплексная научная группа, которая отслеживает физическое состояние и процесс восстановления.

«В научной группе работают представители нашей федерации, можно сказать общественники. Большое спасибо Чайковскому государственному институту физкультуры, который даёт нам приборы. На основании их показаний мы постоянно следим за состоянием спортсменов и чётко определяем, в каком они физическом состоянии, как восстанавливаются, и в соответствии с этим подбираем нагрузку», — сообщил Ильин.