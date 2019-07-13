Роган: для Макгрегора бой с Масвидалем будет очень тяжёлым

Комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями насчёт возможного поединка Конора Макгрегора и Хорхе Масивдаля. Ранее Масвидаль бросил вызов ирландцу после победы над Беном Аскреном. Конор Макгрегор в последнем для себя поединке уступил Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года.



«Думаю, что для Конора Макгрегора возможный бой с Хорхе Масвидалем будет очень тяжёлым. Хорхе — большой парень. Он дрался в лёгком весе, но с большим трудом в него вписывался. Он очень крупный парень.



В полусреднем весе он отправил в нокаут Дональда Серроне, Даррена Тилла и Бена Аскрена. Тилл — тоже очень крупный парень. Масвидаль побеждает лучших соперников, топовых бойцов. В последних боях он и вовсе демонстрирует что-то невероятное», — приводит слова Джо Рогана MMAMania.