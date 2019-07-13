Биспинг: Кормье побил бы Джонса на турнире UFC 239

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг уверен, что Джон Джонс проиграл бы Даниэлю Кормье, если бы вышел в октагон в той форме, в которой он был на турнире UFC 239.
«Все сейчас говорят о величии Джона Джонса и всё в таком духе. Когда он только ворвался на сцену смешанных единоборств, он и правда был великим. Он был слишком хорош, и его никто не мог одолеть. Но сейчас всё иначе. При всём уважении, Даниэль Кормье побил бы Джонса на турнире UFC 239. Тот Джонс, которого мы увидели в тот вечер, был бы избит Кормье», — приводит слова Майкла Биспинга MMANews.
Напомним, на турнире в Лас-Вегасе Джон Джонс победил Тьяго Сантоса раздельным решением судей. В ходе боя бразилец испытывал явные проблемы с ногой уже со второго раунда. После поединка выяснилось, что травма была и у Джонса, американец не сумел покинуть клетку без посторонней помощи.
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