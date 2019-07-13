Хьюи Фьюри: Питер просто слился

Экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри разочарован итогами боя с Сэмюэлом Питером.



«Крайне разочарован тем, как завершился бой с Сэмюэлом Питером. С его стороны было много ударов ниже пояса, но бой сложился именно так, теперь ничего не изменить. Он был очень разочарован. Каждый раз, когда пропускал, он отвечал ударами ниже пояса. Такое ощущение, что он хотел просто поскорее закончить бой, у него не было серьёзной травмы. Он просто сдался. Я перенёс его лучшие удары, и в итоге всё закончилось так», — приводит слова Хьюи Фьюри Boxing News.



Напомним, Хьюи Фьюри в седьмом раунде сумел оформить досрочную победу. Питер сослался на травму и отказался от продолжения встречи.