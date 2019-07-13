Уайлдер готов встретиться с Руисом перед боем с Фьюри

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер выразил готовность провести объединительный поединок с чемпионом по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руисом.

«Если мне предложат встречу с Руисом вместо Фьюри, то, скорее всего, я соглашусь. Почему нет? Фьюри уже не хочет боксировать со мной. Я отправлял его в нокдауны, и если бы не рефери, всё было бы кончено уже тогда. Тайсон уже не хочет драться со мной, но у него нет выбора.

Но если я справлюсь с Ортисом и у меня появится вариант объединительного боя с Руисом, то почему бы и нет? Ничего не сможет помешать этому. Это будет следующий большой бой», — приводит слова американца Boxingnews24.

Победитель боя Уайлдер — Руис станет абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Последним боксёром, который собирал все пояса в этом дивизионе, был Леннокс Льюис.