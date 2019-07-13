Уайлдер готов встретиться с Руисом перед боем с Фьюри

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер выразил готовность провести объединительный поединок с чемпионом по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руисом.
«Если мне предложат встречу с Руисом вместо Фьюри, то, скорее всего, я соглашусь. Почему нет? Фьюри уже не хочет боксировать со мной. Я отправлял его в нокдауны, и если бы не рефери, всё было бы кончено уже тогда. Тайсон уже не хочет драться со мной, но у него нет выбора.
Но если я справлюсь с Ортисом и у меня появится вариант объединительного боя с Руисом, то почему бы и нет? Ничего не сможет помешать этому. Это будет следующий большой бой», — приводит слова американца Boxingnews24.
Победитель боя Уайлдер — Руис станет абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Последним боксёром, который собирал все пояса в этом дивизионе, был Леннокс Льюис.
- 13 июля 2019
-
21:57
-
20:51
-
19:10
-
18:00
-
16:47
-
15:31
-
14:51
-
13:48
-
12:51
-
11:01
-
10:30
-
09:10
-
00:41
- 12 июля 2019
-
23:59
-
22:47
-
21:02
-
19:51
-
18:33
-
17:24
-
16:10
-
15:59
-
14:33
-
13:48
-
12:18
-
11:45
-
10:20
-
09:03
-
07:58
-
06:39
-
00:43
-
00:19
- 11 июля 2019
-
23:35
-
23:16
-
22:34
-
21:32