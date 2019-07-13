Непобеждённого боксёра из Казахстана арестовали по обвинению в убийстве

Непобеждённый боксёр полулёгкого веса, казахстанец Аслан Муканов (6-0, 5 КО) задержан по обвинению в убийстве, сообщает Sports.kz.

«11 июля в посёлке Аксай было совершено тяжкое преступление — убийство. 31—летний мужчина в ходе ссоры нанёс смертельное ранение ножом своему 32-летнему родственнику. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. О случившимся в полицию сообщила жена погибшего, которая обнаружила мужа мертвым. Подозреваемый с места преступления скрылся», — рассказали в полиции Костанайского района.

В полиции объявили план перехват, в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в тяжком преступлении был задержан, им оказался именно Муканов. По факту убийства проводится досудебное расследование.

Мукаев дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Все поединки он провёл в Колумбии.