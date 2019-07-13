Пакьяо: могу нокаутировать Турмана до шестого раунда

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо считает, что ему по силам будет нокаутировать чемпиона мира по версии WBA Super Кита Турмана. Более того, филиппинец полагает, что на досрочную победу ему потребуется не более шести раундов.

«Чем больше Турман говорит, тем больше помогает мне. Это помогает мне находить мотивацию. Это здорово. Досрочная победа? Думаю, мне будет по силам нокаутировать его до шестого раунда. Он агрессивный боксёр и хочет биться со мной в открытую. Посмотрим, примет ли он бой «кость в кость», — приводит слова Пакьяо Boxingnews24.

Встреа Кита Турмана и Мэнни Пакьяо состоится 20 июля. Филиппинец в предыдущей встрече единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Турман в предыдущем поединке с трудом победил Хосесито Лопеса.