Победитель ОИ-2016 в супертяжёлом весе Йока нокаутировал Димитренко

Во французском Антибе завершился вечер профессионального бокса, согалвным событием которого стала встреча в супертяжёлом весе. На ринге сошлись Олимпийский чемпион 2016 года, перспективный француз Тони Йока и немец украинского происхождения, ветеран ринга Александр Димитренко.
Тони с первых минут работал первым номером и выбрасывал большее количество ударов. Со второй трёхминутки Йока стал доносить до Александра более акцентированные удары. В третьем раунде всё завершилось. Сначала хозяин ринга отправил соперника в нокдаун правым прямым, а после пошёл на добивание, заставив рефери остановить встречу.
Таким образом, Йока добыл шестую победу в шести боях в профессионалах. Что касается Димитренко, то он потерпел третье поражение кряду, до этого он уступил Брайанту Дженнингсу и Энди Руису.
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