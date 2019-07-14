Победитель ОИ-2016 в супертяжёлом весе Йока нокаутировал Димитренко

Во французском Антибе завершился вечер профессионального бокса, согалвным событием которого стала встреча в супертяжёлом весе. На ринге сошлись Олимпийский чемпион 2016 года, перспективный француз Тони Йока и немец украинского происхождения, ветеран ринга Александр Димитренко.

Тони с первых минут работал первым номером и выбрасывал большее количество ударов. Со второй трёхминутки Йока стал доносить до Александра более акцентированные удары. В третьем раунде всё завершилось. Сначала хозяин ринга отправил соперника в нокдаун правым прямым, а после пошёл на добивание, заставив рефери остановить встречу.

Таким образом, Йока добыл шестую победу в шести боях в профессионалах. Что касается Димитренко, то он потерпел третье поражение кряду, до этого он уступил Брайанту Дженнингсу и Энди Руису.