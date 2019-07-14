Варгас победил Камеду единогласным решением судей и сохранил титул WBC

Чемпион WBC во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Рей Варгас победил обладателя «временного» титула WBC японца Томоки Камеду единогласным решением судей и сохранил титул. Поединок проходил в Карсоне (США).



Бой продлился все 12 раундов. Камеда активно начал поединок, выбрасывая много ударов, но затем чемпион приспособился к манере претендента и начал его переигрывать по очкам. В последней четверти поединка японский спортсмен пытался взвинтить темп, однако не смог перебоксировать оппонента, а также был оштрафован за удар после гонга. В итоге все судьи единогласно отдали победу мексиканцу с одинаковым счётом – 117:110.



Для 28-летнего Варгаса эта победа стала 34-й на профессиональном ринге. У Камеды это третье поражение в 39 боях.