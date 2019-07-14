Де Рандами готова ко встрече с Амандой Нуньес

Экс-чемпионка UFC Жермейн де Рандами, добывшая 14 июля победу над Аспен Лэдд, выразила готовность встретиться с действующей чемпионкой промоушена в двух весовых категориях Амандой Нуньес.

«Не знаю, будет ли следующий бой с Нуньес. Не знаю, и мне всё равно. Если чемпионка захочет защищать титул в полулёгком весе, я пойму это и буду уважать такое решение. Не собираюсь ждать, как только почувствую себя готовой к битве за титул, я выйду на неё.

Сейчас планирую отпуск, а уже после буду готова снова драться. Слышала, что UFC хочет организовать турнир в Новой Зеландии. Мне нравится путешествовать. Если Аманда захочет провести защиту пояса там, я скажу «да». Не собираюсь долго ждать", — приводит слова де Рандами MMAJunkie.