Рой Джонс и Николай Валуев проведут массовую тренировку на Красной площади
21–22 июля в Москве пройдут мероприятия, посвящённые Международному дню бокса. Одной из акций станет массовая тренировка на Красной площади. Вести её будут знаменитые боксёры.
«Планируется, что массовую тренировку проведут Рой Джонс — младший, Николай Валуев, а также олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко и Егор Мехонцев», — приводит слова одного из организаторов мероприятия ТАСС.
Ожидается, что в массовой тренировке примут участие более 5000 человек. Также 22 июля на Красной площади состоится вечер профессионального бокса. Его возглавит поединок с участием бывшего чемпиона мира Фёдора Чудинова (20-2, 14 КО). Противостоять россиянину будет 33-летний американец Майк Гавронски (25-3-1, 15 КО).
- 14 июля 2019
-
16:51
-
15:54
-
15:00
-
13:55
-
12:59
-
11:21
-
10:33
-
09:34
-
08:10
-
06:21
-
00:37
- 13 июля 2019
-
23:52
-
22:56
-
21:57
-
20:51
-
19:10
-
18:00
-
16:47
-
15:31
-
14:51
-
13:48
-
12:51
-
11:01
-
10:30
-
09:10
-
00:41
- 12 июля 2019
-
23:59
-
22:47
-
21:02
-
19:51
-
18:33
-
17:24
-
16:10
-
15:59
-
14:33
Партнерский контент