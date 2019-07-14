Рой Джонс и Николай Валуев проведут массовую тренировку на Красной площади

21–22 июля в Москве пройдут мероприятия, посвящённые Международному дню бокса. Одной из акций станет массовая тренировка на Красной площади. Вести её будут знаменитые боксёры.

«Планируется, что массовую тренировку проведут Рой Джонс — младший, Николай Валуев, а также олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко и Егор Мехонцев», — приводит слова одного из организаторов мероприятия ТАСС.

Ожидается, что в массовой тренировке примут участие более 5000 человек. Также 22 июля на Красной площади состоится вечер профессионального бокса. Его возглавит поединок с участием бывшего чемпиона мира Фёдора Чудинова (20-2, 14 КО). Противостоять россиянину будет 33-летний американец Майк Гавронски (25-3-1, 15 КО).