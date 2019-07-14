Молдавский встретится с Джонсоном 24 августа
Российский боец Bellator Валентин Молдавский вернётся в октагон 24 августа на турнире Bellator 225, сообщает Sherdog. Соперником Молдавского станет американский боец Тимоти Джонсон.
Молдавский дебютировал в Bellator в июле 2017 года, с тех пор провёл в организации три поединка и во всех трёх одержал победы. В последний раз Молдавский выходил в клетку 22 марта 2019 года против Линтона Васселя, одержав над ним победу единогласным решением судей.
Тимоти Джонсон в последний раз выходил в октагон на турнире Bellator 208 13 октября 2018 года, проиграв Чейку Конго нокаутом. Этот поединок был первым для Джонсона после перехода в Bellator из UFC. Всего на счету Джонсона 17 поединков, в которых он потерпел пять поражений.
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