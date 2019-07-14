40-летний боец UFC рассчитывает на титульный бой

Боец UFC Юрайя Фабер считает, что может рассчитывать на титульный бой с Генри Сехудо.



«Думаю, что у меня хорошие шансы на титульный бой. Я был вторым в рейтинге, когда проиграл Джимми Ривере. После этого я победил Брэда Пикетта и мог бороться за титул. Генри сломал Мораеса, но меня не так просто сломать. Я люблю бороться на канвасе. Думаю, что у меня хорошие шансы на победу в бою с Сехудо», — приводит слова Юрайи Фабера BJPenn.



Напомним, что на турнире UFC Fight Night 155 Юрайя Фэйбер (35-10) победил Рикки Саймона (15-2) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками). 40-летний Юрайа Фабер провёл первый поединок за три года.



В главном событии турнира Жермейн де Рандами одержала победу над Аспен Лэдд техническим нокаутом в первом раунде за 16 секунд.