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Тайсон назвал условие, при котором Джошуа победит Руиса

Тайсон назвал условие, при котором Джошуа победит Руиса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира американский боксёр Майк Тайсон заявил, что британец Энтони Джошуа сможет победить Энди Руиса в поединке-реванше лишь в том случае, если сможет правильно настроиться. Первый бой, проходивший 1 июня в Нью-Йорке, завершился сенсационным поражением Джошуа.

«Джошуа допустил ошибку, пропустил удары, такое случается. Он может победить в реванше, но его настрой и разум должны быть в порядке. Он не выиграет, если у него в мозгах будет каша. Он должен посвятить свою жизнь боксу.

Когда мы тренируемся, то уезжаем далеко, отправляемся в горы, пытаемся абстрагироваться от всего. В горах находишься рядом с природой, животными. В этом случае сталкиваешься с собственными демонами», — приводит слова Тайсона BoxingScene.

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