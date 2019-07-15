Пакьяо: в субботу побуду учителем Турмана
Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо заявил, что преподаст урок чемпиону мира по версии WBA Super Киту Турману. Соперники проведут бой в Лас-Вегасе 20 июля.
«У Турмана простая задача. Его единственная задача — готовиться к этому бою. У меня же три работы, я — боец, общественный деятель, а в субботу ещё и буду учителем Турмана.
Я слышал всё, что он обо мне говорил. Слышал, что он планирует со мной сделать в этом поединке. Но такие вещи не вызывают во мне гнев, они вдохновляют меня. Я провожу один из лучших подготовительных лагерей за долгие годы. Турман будет сильно удивлён, увидев то, что я смогу делать на ринге. Он уйдёт с печалью на лице», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.
Роуч: Пакьяо нокаутирует Турмана в девятом раунде
- 15 июля 2019
-
11:50
-
10:28
-
09:53
-
00:57
- 14 июля 2019
-
23:01
-
21:37
-
20:01
-
18:17
-
16:51
-
15:54
-
15:00
-
13:55
-
12:59
-
11:21
-
10:33
-
09:34
-
08:10
-
06:21
-
00:37
- 13 июля 2019
-
23:52
-
22:56
-
21:57
-
20:51
-
19:10
-
18:00
-
16:47
-
15:31
-
14:51
-
13:48
-
12:51
-
11:01
-
10:30
-
09:10
-
00:41
- 12 июля 2019
-
23:59
Партнерский контент