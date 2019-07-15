Пакьяо: в субботу побуду учителем Турмана

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо заявил, что преподаст урок чемпиону мира по версии WBA Super Киту Турману. Соперники проведут бой в Лас-Вегасе 20 июля.

«У Турмана простая задача. Его единственная задача — готовиться к этому бою. У меня же три работы, я — боец, общественный деятель, а в субботу ещё и буду учителем Турмана.

Я слышал всё, что он обо мне говорил. Слышал, что он планирует со мной сделать в этом поединке. Но такие вещи не вызывают во мне гнев, они вдохновляют меня. Я провожу один из лучших подготовительных лагерей за долгие годы. Турман будет сильно удивлён, увидев то, что я смогу делать на ринге. Он уйдёт с печалью на лице», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.