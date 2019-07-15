Миочич: всё, что говорит Кормье, меня раздражает
Бывший чемпион UFC Стипе Миочич поделился ожиданиями от боя-реванша с чемпионом UFC Даниэлем Кормье. Соперники встретятся на турнире, который пройдёт 17 августа в Анахайме.
«Всё, что говорит Кормье, меня раздражает. Он постоянно себе противоречит. То он говорит, что я заслуживаю реванш, то утверждает обратное!
Я просто рад, что мне дали эту возможность. Кормье ведёт себя так, будто исход будет таким же. Ок, посмотрим, результат будет другим. Он увидит, как я хожу по октагону с вскинутыми вверх руками и с чемпионским поясом на туловище», — цитирует Миочича Cleveland.com.
Первая встреча бойцов состоялась минувшим летом, тогда Кормье одержал досрочную победу и отобрал у Миочича пояс чемпиона организации.
Кормье: Миочич недостаточно хорош, чтобы победить меня
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