Миочич: всё, что говорит Кормье, меня раздражает

Бывший чемпион UFC Стипе Миочич поделился ожиданиями от боя-реванша с чемпионом UFC Даниэлем Кормье. Соперники встретятся на турнире, который пройдёт 17 августа в Анахайме.

«Всё, что говорит Кормье, меня раздражает. Он постоянно себе противоречит. То он говорит, что я заслуживаю реванш, то утверждает обратное!

Я просто рад, что мне дали эту возможность. Кормье ведёт себя так, будто исход будет таким же. Ок, посмотрим, результат будет другим. Он увидит, как я хожу по октагону с вскинутыми вверх руками и с чемпионским поясом на туловище», — цитирует Миочича Cleveland.com.

Первая встреча бойцов состоялась минувшим летом, тогда Кормье одержал досрочную победу и отобрал у Миочича пояс чемпиона организации.