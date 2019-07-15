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Абсолютного чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина

Абсолютного чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Олимпийский чемпион 1984 года и экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Пернелл Уитакер скончался 15 июля 2019 года в возрасте 55 лет, сообщает The Guardian. По информации источника, Уитакер был насмерть сбит машиной в городе Верджиния-Бич.

Водитель автомобиля остался на месте происшествия, в настоящий момент проводится расследование происшествия. Причиной смерти стало не превышение скорости или состояние алкогольного или наркотического опьянения — водитель был трезв и соблюдал скоростной режим.

По мнению сына бывшего чемпиона, его отец был одет в тёмную одежду, поэтому водитель не увидел его, поскольку на улице было темно.

На счету Уитакера множество титулов. Уитакер — олимпийский чемпион 1984 года и серебряный призёр чемпионата мира 1982 года в лёгком весе. Чемпион IBF (1989-1992), WBC (1989-1992) и WBA (1990-1992) в лёгком весе, чемпион IBF (1992-1993) в первом полусреднем весе, чемпион WBC (1993-1997) в полусреднем весе, чемпион WBA (1995) в первом среднем весе. Лучший боксёр 1989 года по версии журнала The Ring, член Международного зала славы бокса (IBHOF) и Всемирного зала славы бокса (WBHOF).

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Источник: The Guardian

Заглавное фото: Al Bello /Allsport

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