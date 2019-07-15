Абсолютного чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина

Олимпийский чемпион 1984 года и экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Пернелл Уитакер скончался 15 июля 2019 года в возрасте 55 лет, сообщает The Guardian. По информации источника, Уитакер был насмерть сбит машиной в городе Верджиния-Бич.
Водитель автомобиля остался на месте происшествия, в настоящий момент проводится расследование происшествия. Причиной смерти стало не превышение скорости или состояние алкогольного или наркотического опьянения — водитель был трезв и соблюдал скоростной режим.
По мнению сына бывшего чемпиона, его отец был одет в тёмную одежду, поэтому водитель не увидел его, поскольку на улице было темно.
На счету Уитакера множество титулов. Уитакер — олимпийский чемпион 1984 года и серебряный призёр чемпионата мира 1982 года в лёгком весе. Чемпион IBF (1989-1992), WBC (1989-1992) и WBA (1990-1992) в лёгком весе, чемпион IBF (1992-1993) в первом полусреднем весе, чемпион WBC (1993-1997) в полусреднем весе, чемпион WBA (1995) в первом среднем весе. Лучший боксёр 1989 года по версии журнала The Ring, член Международного зала славы бокса (IBHOF) и Всемирного зала славы бокса (WBHOF).
- 15 июля 2019
-
18:56
-
17:45
-
16:13
-
15:10
-
14:45
-
13:12
-
11:50
-
10:28
-
09:53
-
00:57
- 14 июля 2019
-
23:01
-
21:37
-
20:01
-
18:17
-
16:51
-
15:54
-
15:00
-
13:55
-
12:59
-
11:21
-
10:33
-
09:34
-
08:10
-
06:21
-
00:37
- 13 июля 2019
-
23:52
-
22:56
-
21:57
-
20:51
-
19:10
-
18:00
-
16:47
-
15:31
-
14:51
-
13:48