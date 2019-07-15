Сен-Прю встретится с Олексейчуком на турнире UFC в Копенгагене 28 сентября
Американский боец UFC Овинс Сен-Прю вернётся в октагон 28 сентября на турнире UFC в Копенгагене, сообщает MMAJunkie. Соперником Сен-Прю станет польский спортсмен Михал Олексейчук.
В последний раз в октагон Овинс Сен-Прю выходил 13 апреля 2019 года, его соперником был россиянин Никита Крылов. Сен-Прю потерпел поражение приёмом во втором раунде. Это поражение для Сен-Прю стало вторым подряд. До этого Овинс уступил Доминику Рейесу на турнире UFC 229. Всего на счету Сен-Прю 36 поединков, в которых он потерпел 13 поражений.
Олексейчук за время выступлений в UFC провёл три поединка, в двух одержав победу, ещё один был признан несостоявшимся Атлетической комиссией штата Невада — в крови Олексейчука был обнаружен допинг.
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