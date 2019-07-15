Фабер: когда Диллашоу вернётся, мне будет 41 год. Но я не избегаю встречи с ним
Боец UFC Юрайя Фабер отметил, что не собирается избегать возможной встречи с Ти Джей Диллашоу, несмотря навозраст.
«Я говорил о возможности боя с Диллашоу ещё задолго до того, как он попался на допинге. Мы знали, что так в итоге всё и произойдёт. Когда Диллашоу вернётся, мне будет 41 год. Посмотрим, что получится. Но я не избегаю встречи с ним», — приводит слова Юрайи Фабера MMAFighting.
Напомним, на турнире UFC Fight Night 155 Юрайя Фабер (35-10) победил Рикки Саймона (15-2) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками). 40-летний Юрайя Фабер провёл первый поединок за три года.
В главном событии турнира Жермейн де Рандами одержала победу над Аспен Лэдд техническим нокаутом в первом раунде за 16 секунд.
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