Де ла Хойя: для меня было честью встретиться с Пернеллом Уитакером на ринге

Легендарный боксёр Оскар де ла Хойя поделился воспоминаниями о Пернелле Уитакере, погибшем 15 июля в возрасте 55 лет.



«Я очень расстроен уходом из нашего мира великого чемпиона, подарившего огромное количество удовольствия тем, кто мог наблюдать за ним в ринге. Для меня было честью встретиться с ним на ринге. Он был лучшим в вопросе защиты из тех, с кем я когда-либо встречался. Я выражаю искренние соболезнования его семье и друзьям», — приводит слова Оскара де ла Хойи BoxingScene.



Напомним, Уитакер был насмерть сбит машиной в городе Верджиния-Бич. Водитель автомобиля остался на месте происшествия, в настоящий момент проводится расследование происшествия. Причиной смерти стало не превышение скорости или состояние алкогольного или наркотического опьянения — водитель был трезв и соблюдал скоростной режим.



По мнению сына бывшего чемпиона, его отец был одет в тёмную одежду, поэтому водитель не увидел его, поскольку на улице было темно.

Абсолютного чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина