Гарбрандт: знал, что Диллашоу принимает допинг
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт подчеркнул, что он знал о том, что Ти Джей Диллашоу употреблял допинг.
«Он многое у меня украл. Я не удивился, когда Диллашоу провалил допинг-тест. Но я был удивлён что это были первые тесты на EPO. Я давно говорил, что хочу сдавать больше анализов. Мы должны отчитываться за всё, что мы делаем. Мы обязаны рано утром открывать дверь парням из USADA, чтобы они забирали анализы и записали всё, что мы употребляем.
Я знал, что Диллашоу принимает допинг. Потому и просил более тщательные тесты. Он сидел на препаратах пять или шесть лет. При этом в UFC полно других бойцов, которые делают то же самое», — приводит слова Гарбрандта BJPenn.
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