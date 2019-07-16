Гарбрандт: знал, что Диллашоу принимает допинг

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт подчеркнул, что он знал о том, что Ти Джей Диллашоу употреблял допинг.



«Он многое у меня украл. Я не удивился, когда Диллашоу провалил допинг-тест. Но я был удивлён что это были первые тесты на EPO. Я давно говорил, что хочу сдавать больше анализов. Мы должны отчитываться за всё, что мы делаем. Мы обязаны рано утром открывать дверь парням из USADA, чтобы они забирали анализы и записали всё, что мы употребляем.



Я знал, что Диллашоу принимает допинг. Потому и просил более тщательные тесты. Он сидел на препаратах пять или шесть лет. При этом в UFC полно других бойцов, которые делают то же самое», — приводит слова Гарбрандта BJPenn.