Лобов заявил, что хотел бы подраться с Ханом, Броннером и Пакьяо
Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов признался, что хотел бы провести поединки с профессиональными боксёрами. Так, Лобов предложил боксёрам перейти в промоушен Bare Knuckle FC, чтобы устроить там турнир.
«Forbes назвал мой последний бой главным событием лета. Если хотите увидеть яркий поединок, я тот, кто вам нужен. Хан, Броннер, Пакьяо, кто угодно! Когда я выхожу на ринг, это смотрит весь мир», — написал Лобов в своём «твиттере».
Ранее Лобов в промоушене Bare Knuckle FC победил Джейсона Найта и Поли Малиньяджи.
Ранее Лобов выступал в UFC, но в ММА не смог добиться такого же успеха. После победы над Малиньяджи Лобов заявил, что хотел бы стать чемпионом мира по кулачным боям. Пока новый соперник россиянина неизвестен.
- 16 июля 2019
-
10:00
-
00:44
- 15 июля 2019
-
23:41
-
22:45
-
21:54
-
20:24
-
19:41
-
18:56
-
17:45
-
16:13
-
15:10
-
14:45
-
13:12
-
11:50
-
10:28
-
09:53
-
00:57
- 14 июля 2019
-
23:01
-
21:37
-
20:01
-
18:17
-
16:51
-
15:54
-
15:00
-
13:55
-
12:59
-
11:21
-
10:33
-
09:34
-
08:10
-
06:21
-
00:37
- 13 июля 2019
-
23:52
-
22:56
-
21:57
Партнерский контент