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Лобов заявил, что хотел бы подраться с Ханом, Броннером и Пакьяо

Лобов заявил, что хотел бы подраться с Ханом, Броннером и Пакьяо
Бокс/ММА / ММА 0

Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов признался, что хотел бы провести поединки с профессиональными боксёрами. Так, Лобов предложил боксёрам перейти в промоушен Bare Knuckle FC, чтобы устроить там турнир.

«Forbes назвал мой последний бой главным событием лета. Если хотите увидеть яркий поединок, я тот, кто вам нужен. Хан, Броннер, Пакьяо, кто угодно! Когда я выхожу на ринг, это смотрит весь мир», — написал Лобов в своём «твиттере».

Ранее Лобов в промоушене Bare Knuckle FC победил Джейсона Найта и Поли Малиньяджи.

Ранее Лобов выступал в UFC, но в ММА не смог добиться такого же успеха. После победы над Малиньяджи Лобов заявил, что хотел бы стать чемпионом мира по кулачным боям. Пока новый соперник россиянина неизвестен.

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