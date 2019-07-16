Ф. Емельяненко может провести следующий бой в конце года в Японии

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко может провести следующий бой до конца 2019 года. Об этом заявил президент организации Bellator Скотт Керр.

«Пока официальных объявлений нет. Все знают, что мы ведём переговоры с Rizin о проведении совместного турнира. Я бы хотел провести этот турнир в Японии под Новый год. Он бы проходил на арене Saitama Super Arena.

Мы работаем над этим. Как только будет принято решение, мы проведём переговоры с бойцами. Я бы хотел увидеть на этом турнире Фёдора Емельяненко. Его соперником может стать японский боец, также есть варианты с Квинтоном Джексоном или Джошем Барнеттом. Уверен, что этот турнир был бы отличным», — приводит слова Керра ESPN.

Предыдущий бой Емельяненко провёл в финале Гран-при Bellator с Райаном Бейдером. Россиянин был нокаутирован в первом раунде.