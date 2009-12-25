15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Харрисон: Хэй не является героем в своей весовой категории

Харрисон: Хэй не является героем в своей весовой категории
Комментарии

Олимпийский чемпион-2000 Одли Харрисон считает, что чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе британец Дэвид Хэй пока не стал авторитетным боксёром в США.

«Любой, кто разбирается в боксе, скажет, что Хэй получил подарок в поединке с Валуевым и что Дэвид не является героем в своей весовой категории. Хорошо, что он произносит много хвастливых речей, тем самым привлекая к себе внимание, но в Америке выступление Хэя было жёстко раскритиковано. Многие считают, что он сделал недостаточно для победы.

Я, конечно, рад, что Хэй добился результата, но если он хочет много денег от американских телекомпаний, ему необходима уверенная победа над Джоном Руизом», — написал Харрисон на своём официальном сайте.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android