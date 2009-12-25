Харрисон: Хэй не является героем в своей весовой категории

Олимпийский чемпион-2000 Одли Харрисон считает, что чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе британец Дэвид Хэй пока не стал авторитетным боксёром в США.

«Любой, кто разбирается в боксе, скажет, что Хэй получил подарок в поединке с Валуевым и что Дэвид не является героем в своей весовой категории. Хорошо, что он произносит много хвастливых речей, тем самым привлекая к себе внимание, но в Америке выступление Хэя было жёстко раскритиковано. Многие считают, что он сделал недостаточно для победы.

Я, конечно, рад, что Хэй добился результата, но если он хочет много денег от американских телекомпаний, ему необходима уверенная победа над Джоном Руизом», — написал Харрисон на своём официальном сайте.