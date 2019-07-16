Бронер, вероятно, проведёт следующий поединок с Редкачем

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер, вероятнее всего, проведёт следующий поединок с украинцем Иваном Редкачем, сообщает Boxingnews24. Стороны договариваются об организации такой встречи на осень 2019 года. Бой должен будет состояться в полусреднем весе.

Эдриен Бронер (33-4-1, 24 КО) не может победить с февраля 2017 года, тогда он раздельным решением справился с Эдрианом Гранадосом. После он уступил Майки Гарсии, свёл к ничьей встречу с Джесси Варгасом, а в предыдущем бою проиграл Мэнни Пакьяо.

Что касается Редкача (23-4-1, 18 КО), то он выиграл три последних боя. В минувшей встрече украинец нокаутировал экс-чемпиона мира Девона Александера, разобравшись с ним за шесть раундов.