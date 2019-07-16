Пресс-служба Пакьяо опровергла информацию о контракте на бой с Ханом
Сегодня, 16 июля, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан заявил, что согласовал детали контракта на бой с действующим чемпионом мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо. Британец сообщил, что проведёт встречу с легендарным филиппинцем 8 ноября в Саудовской Аравии.
В пресс-службе Мэнни Пакьяо практически мгновенно опровергли эту информацию.
«Мэнни не подписывал контракт на этот бой», — приводит слова пресс-секретаря Пакьяо Фреда Стернберга BoxingScene.
20 июля 40-летнего филиппинца ждёт встреча с чемпионом мира по версии WBA Super Китом Турманом. Этот бой будет для Пакьяо вторым в 2019 году. В январе он единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера.
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