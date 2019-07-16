Боец Андре Фили встретился с отцом впервые за 17 лет на турнире UFC

14 июля мск в Сакраменто (штат Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155. В его предварительном карде очередной бой в промоушене провёл полулегковес Андре Фили. Ему удалось одержать яркую победу над Шеймоном Мораесом.

После завершения шоу Фили признался, что на трибунах в Сакраменто присутствовал его отец, который недавно вышел из мест лишения свободы. Отец и сын не виделись 17 лет.

«Мой отец только что вышел из тюрьмы и я не видел его 17 лет. В этот вечер увидел его впервые за 17 лет. Он смотрел мой бой и если кто-то думает, что сможет победить меня на глазах моего отца, то этому не бывать. Точно так как никто не сможет победить меня на глазах моей маленькой сестрёнки. Меня невозможно будет победить перед всеми теми людьми, с которыми я рос», — приводит слова Фили MMAJunkie.