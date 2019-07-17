Экс-боец UFC арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребёнка

Бывший боец UFC Абель Трухильо арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребёнка, а также по обвинению в преступной непристойности, сообщает MMAJunkie. Согласно документам, Трухильо находится под стражей с 16 июня. Инциденты, по которым он проходит в качестве обвиняемого, произошли в штате Колорадо.

В 2007 и 2009 годах он признавал себя виновным в домашнем насилии по отношению к матери своего ребёнка.

Трухильо выступал в UFC с 2012 по 2017 годы. За это время он провёл в организации одиннадцать встреч. В шести из них он победил, четыре завершились поражениями, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Стоит отметить, что Трухильо проигрывал таким соперникам как Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.