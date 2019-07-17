Холлоуэй: бой с Нурмагомедовым всё ещё в моих планах

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заявил, что по-прежнему рассчитывает на титульный бой с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Холлоуэй должен был встретиться с Нурмагомедовым на турнире UFC 223, но комиссия организации запретила американцу снизить вес для перехода в один дивизион с россиянином.
«Бой с Хабибом всё ещё в моих планах. Я думаю, фанаты хотят увидеть этот поединок. Также интересен бой с Макгрегором, если он когда-либо состоится. В общем, много интересных поединков. 155-фунтовый дивизион не так далеко», — цитирует Холлоуэя BJPenn.
Следующий бой Холлоуэй проведёт 27 июля, он будет защищать титул в поединке с Фрэнки Эдгаром. Нурмагомедов проведёт собственную защиту на турнире UFC 242 в сентябре с Дастином Порье.
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