Нганну: хочу отобрать пояс у Миочича

Тяжеловес ММА Фрэнсис Нганну признался, что хотел бы увидеть победу Стипе Миочича над Даниэлем Кормье в титульном поединке UFC. По словам Нганну, он хочет отобрать пояс именно у Миочича.

«Никто не говорил, что у меня будет титульный бой, но это ведь очевидно. Кто ещё заслуживает этого, если не я? Возможно, если Миочич одержит победу, будет организован их третий матч. Но, мне кажется, в этом нет смысла. Я следующий в очереди. Я жду титульный бой. Давайте посмотрим, как всё сложится.

Не могу сказать, что надеюсь на победу Кормье. Дело в том, что я хочу, чтобы победил Кормье. Но и хочу, чтобы видел Миочич. Я хочу отобрать пояс у него, но хотелось бы и подраться с Кормье, пока он не завершил карьеру», — приводит слова Нганну MMA Fighting.