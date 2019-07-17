Видео. Лучшие бои UFC Fight Night 155

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеозаписи поединков основного карда турнира UFC Fight Night 155, который прошёл в Сакраменто в ночь с 13 на 14 июля мск.



В соглавном поединке между собой встречались Юрайя Фабер, вернувшийся в октагон после долгого перерыва, и Рикки Саймон. Фабер одержал уверенную победу техническим нокаутом в первом раунде.

В главном поединке турнира встретились лучшие представительницы женского легчайшего дивизиона Жермейн де Рандами и Аспен Лэдд. Де Рандами одержала победу техническим нокаутом в первом раунде за 16 секунд.



Помимо этого в рамках турнира прошли следующие бои:



Джош Эмметт (15-2) победил Мирсада Бектича (13-2) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);

Карл Роберсон (8-2) победил Веллингтона Турмана (15-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Марвин Веттори (13-3-1) победил Сезара Феррейру (13-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

В рамках предварительного карда Андре Фили нокаутировал Шеймона Мораеса, за что получил бонус за «Выступление вечера».

В ещё одном поединке Джонатан Мартинес ударом коленом нокаутировал Пинюаня Лю.