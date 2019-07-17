Турман: я шёл к своей цели 23 года

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Кит Турман поделился мыслями о предстоящей поединке с Мэнни Пакьяо.
«Похоже, что мечты сбываются. Все мы люди, у всех нас есть вызовы и цели. Я к своей цели шёл 23 года, хотел, чтобы меня запомнили в боксе. Я хочу, чтобы люди знали, что, когда Турман находится на ринге, он устраивает впечатляющие бои, какие только возможны в полусреднем весе. Когда бой закончится, я хочу, чтобы люди сказали, что им понравилось смотреть на мой бой», — приводит слова Кита Турмана Boxing News 24.
Встреча Кита Турмана и Мэнни Пакьяо состоится 20 июля. Филиппинец в предыдущей встрече единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Турман в предыдущем поединке с трудом победил Хосесито Лопеса.
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