Ян: приму бой со Стерлингом в любой точке мира

Российский боец UFC Пётр Ян подчеркнул, что готов принять бой с Алджимейном Стерлингом в любой точке мира.



«По следующему моему бою пока нет информации, но есть предпосылки с обеих сторон, с моей и Стерлинга. Все знаем, что Сехудо травмирован, он не будет выступать около пяти месяцев. Если UFC предложит мне бой со Стерлингом, с удовольствием приму его. Если на кону будет что-то вроде временного пояса на турнире UFC в России, это будет круто.



Стерлинг в последнем интервью говорит, что я топовый боец, потом говорит, что не хочет драться со мной в России. Я готов принять с ним бой в любой точке мира — Америка, Бразилия, Мексика, Россия. Приму бой в любом месте», — сказал Ян в интервью пресс-службе UFC.