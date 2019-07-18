Ортис: Аскрен — самый переоценённый боец в UFC
Бывший чемпион UFC Тито Ортис считает, что Бен Аскрен является самым переоценённым бойцом в организации.
«Думаю, что самым переоценённым бойцом UFC является Бен Аскрен. Он только что проиграл свой бой в промоушене за пять секунд. Ему стоило вести себя по-мужски. Он привлёк к себе внимание, но внимание это длилось пять секунд. Он не получил даже пятнадцать секунд славы», — приводит слова Тито Ортиса BJPenn.
Напомним, на турнире в Лас-Вегасе Бен Аскрен проиграл тяжёлым нокаутом Хорхе Масвидалю. Бой продлился всего пять секунд, Масвидаль нокаутировал соперника коленом. Этот нокаут стал самым быстрым в истории UFC. Это поражение стало для Бена Аскрена первым в его карьере в смешанных единоборствах.
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