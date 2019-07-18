Менеджер Нурмагомедова: Мейвезер умоляет о бое с Хабибом

Али Абдельазиз, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший надеется на бой с россиянином. Нурмагомедов заявил, что готов встретиться с Мейвезером после того, как в октябре 2018 года нанёс поражение Конору Макгрегору. Тем не менее Мейвезер и Нурмагомедов так и не договорились о поединке.
«Я скажу вам одно, Флойд продолжает умолять о бое с Хабибом. Он умоляет! У Флойда закончились деньги. Я говорю вам, со мной постоянно связываются и спрашивают про бой Флойда и Хабиба. Но нам это неинтересно. В настоящий момент мы думаем о бое с Дастином Порье, он является первым претендентом.
В нашем дивизионе много настоящих убийц. Также на повестке у нас Жорж Сен-Пьер, он может быть следующим. Думаю, он встретится с Нурмагомедовым раньше, чем Тони Фергюсон», — цитирует Абдельазиза TMZ.
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