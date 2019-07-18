Президент UFC: Макгрегор не получит титульный бой

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, когда в октагон может вернуться бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор.

«Я думаю, что Конор вернётся либо в конце 2019 года, либо в начале 2020 года. Посмотрим, как всё пройдёт на турнирах в сентябре. Нет, Конор не будет драться с победителем боя Нурмагомедов — Порье. Но независимо от того, кто победит в этом бое, в дивизионе будут важные изменения», — приводит слова Уайта TMZ.

Макгрегор не выступал с октября 2018 года. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, а после боя началась массовая драка, по итогам которой оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Сам Макгрегор объявил, что ушёл из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение.