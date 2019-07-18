Президент UFC: Макгрегор не получит титульный бой
Президент UFC Дэна Уайт рассказал, когда в октагон может вернуться бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор.
«Я думаю, что Конор вернётся либо в конце 2019 года, либо в начале 2020 года. Посмотрим, как всё пройдёт на турнирах в сентябре. Нет, Конор не будет драться с победителем боя Нурмагомедов — Порье. Но независимо от того, кто победит в этом бое, в дивизионе будут важные изменения», — приводит слова Уайта TMZ.
Макгрегор не выступал с октября 2018 года. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, а после боя началась массовая драка, по итогам которой оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Сам Макгрегор объявил, что ушёл из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение.
Дэна Уайт объяснил, почему не хочет организовывать бой Хабиба с Сен-Пьером
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