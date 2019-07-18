В Москве в рамках VI Тайского фестиваля пройдёт турнир Muaythai Night 5 Moscow

21 июля в Москве в парке «Сокольники» в рамках Тайского фестиваля (Thai festival in Moscow) пройдёт турнир по профессиональному тайскому боксу Muaythai Night 5 Moscow. Главными его событиями станут бой за титул чемпионки России между Галиной Дегтярёвой и Марией Касьяновой и матчевая встреча Россия — Таиланд. Всего в рамках бойцовского шоу, организатором которого является вице-президент Федерации тайского бокса России, экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Григорий Дрозд, пройдут 10 поединков.



Состав участников:



Бой за титул чемпионки России. До 54 кг. Галина Дегтярёва (Москва) (8-2) — Мария Косьянова (Санкт-Петербург) (1-1)

До 63,5 кг. Кямран Набати (Россия) (8-0) — Чатчай Сунгмао (Таиланд)

До 77 кг. Ислам Муртазаев (Россия) (18-3) — Боонсом Клинмее (Таиланд)

До 71 кг. Абдул Дадаев (Россия) (2-1) — Дмитрий Чангелия (Россия) (1-0)

До 71 кг. Докка Гурмаев (Россия) (4-2) — Станислав Казанцев (Украина) (26-5-1)

До 63,5 кг. Ованес Нагабедян (Россия) (5-0) — Станислав Захарченко (Беларусь) (9-7)

До 77 кг. Магомед Магомедов (Россия) — Никита Максимов (Россия) (2-0)

До 86 кг. Сергей Весёлкин (Россия) (6-1) — Вадим Дмитриев (Россия) (0-1)

До 67 кг. Василий Мишкой (Россия) (3-3) — Ростислав Божухин (Россия) (2-0)

До 60 кг. Казбек Ханикаев (Россия) (2-0) — Яков Клещ (Россия) (1-0)

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.