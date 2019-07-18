РУСАДА открыло дело по участию дисквалифицированных боксёров в соревнованиях

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло дело по факту участия в соревнованиях дисквалифицрованных российских боксёров Алёны Токарчук и Ислама Дашаева, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на замгендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.
Дашаев не мог участвовать в соревнованиях до 2021 года. Дисквалификация Токарчук истекала лишь в ноябре 2019 года.
«В конце прошлой недели мы получили запрос с указанием фамилий этих спортсменов и названия соревнований. Сразу хочу отметить, что соревнования невысокого регионального уровня. Наших сотрудников там не было, об этой ситуации не знали, но наш отдел расследований в очень короткие сроки проверил всю информацию, более того, нашли подтверждение, запросили протоколы, весь материал был направлен мне и в отдел обработки результатов.
В свою очередь мы направили уведомления конкретно этим спортсменам, которые находятся в дисквалификации, и президенту федерации. Два отдельных письма, что открыты дела о возможных нарушениях сроков дисквалификации, что теоретически может привести к тому, что срок дисквалификации будет увеличен ровно на такой же срок», — сказала Пахноцкая.
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