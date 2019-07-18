Экс-соперник Хабиба обвинён в отправке непристойных видео несовершеннолетней

16 июля стало известно, что экс-боец UFC Абель Трухильо уже более месяца находится в местах лишения свободы. Спортсмен проходит по обвинению в сексуальной эксплуатации ребёнка и преступной непристойности. Другие подробности тогда не сообщались.

Теперь же стало известно, что один из эпизодов, вменяемый Трухильо, произошёл между ним и 16-летней девушкой. Абель вступил в переписку с жертвой в социальной сети «Инстаграм» в 2018 году. Вскоре он стал отправлять ей фото своих гениталий и видео непристойного характера, на которых он мастурбировал. Девушка просила прекратить подобные действия и заблокировала Трухильо. Через семь месяцев Абель нашёл новый аккаунт девушки и стал снова отправлять ей фото и видео непристойного содержания. После этого преследуемая обратилась в полицию.

Жертва заявила, что Абель был в курсе её возраста. Также она подчеркнула, что сначала ей льстило общение со знаменитостью, но когда он стал отправлять ей фото и видео, она несколько раз высказывала ему недовольство и просила остановиться, сообщает MMAJunkie.

Напомним, Трухильо не выступает в UFC с 2017 года. В прошлом он бился с такими соперниками, как Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.