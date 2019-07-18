Экс-соперник Хабиба обвинён в отправке непристойных видео несовершеннолетней

16 июля стало известно, что экс-боец UFC Абель Трухильо уже более месяца находится в местах лишения свободы. Спортсмен проходит по обвинению в сексуальной эксплуатации ребёнка и преступной непристойности. Другие подробности тогда не сообщались.
Теперь же стало известно, что один из эпизодов, вменяемый Трухильо, произошёл между ним и 16-летней девушкой. Абель вступил в переписку с жертвой в социальной сети «Инстаграм» в 2018 году. Вскоре он стал отправлять ей фото своих гениталий и видео непристойного характера, на которых он мастурбировал. Девушка просила прекратить подобные действия и заблокировала Трухильо. Через семь месяцев Абель нашёл новый аккаунт девушки и стал снова отправлять ей фото и видео непристойного содержания. После этого преследуемая обратилась в полицию.
Жертва заявила, что Абель был в курсе её возраста. Также она подчеркнула, что сначала ей льстило общение со знаменитостью, но когда он стал отправлять ей фото и видео, она несколько раз высказывала ему недовольство и просила остановиться, сообщает MMAJunkie.
Напомним, Трухильо не выступает в UFC с 2017 года. В прошлом он бился с такими соперниками, как Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
- 18 июля 2019
-
23:28
-
22:27
-
21:46
-
20:06
-
19:45
-
18:04
-
17:43
-
16:04
-
15:46
-
14:59
-
14:23
-
12:56
-
10:51
-
10:05
-
09:27
-
08:23
-
00:58
-
00:01
- 17 июля 2019
-
22:48
-
21:58
-
20:29
-
19:36
-
18:41
-
16:30
-
14:41
-
13:05
-
11:19
-
10:51
-
10:00
-
00:44
- 16 июля 2019
-
23:59
-
22:53
-
21:28
-
20:59
-
19:33