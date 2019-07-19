Кабайел проведёт следующий поединок с Джойсом
Чемпион Европы по версии EBU в супертяжёлом весе Агит Кабайел (19-0, 13 КО) проведёт следующий поединок с британским проспектом Джо Джойсом (10-0, 9 КО), сообщает BoxingScene. Ожидалось, что Агит проведёт добровольную защиту, но вместо этого в EBU санкционировали бой Кабайела с Джойсом, присвоив последнему статус официального претендента на пояс. Если стороны не сумеют договориться о дате, месте и условиях встречи до 3 сентября, по этому поединку проведут промоутерские торги.
Кабайел предыдущий поединок провёл в марте 2019 года, победив решением судей экс-соперника Александра Поветкина Андрея Руденко. Что касается Джойса, то он 13 июля единогласным решением судей справился с экс-претендентом на титул чемпиона мира Брайантом Дженнингсом.
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