Хирн: Джошуа не был готов к войне с Руисом

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа, полагает, что перед боем с Энди Руисом британец не был настроен должным образом. 1 июня Джошуа сенсационно уступил Руису в поединке, проходившем в Нью-Йорке. Теперь соперники планируют провести реванш до конца года.

«Настрой у Джошуа совершенно другой сейчас, я вижу это. Когда оказываешься в такой ситуации, оглядываешься назад и пытаешься понять, что сделал не так. Перед боем с Руисом Джошуа говорил о желании встретиться с Фьюри. Но нельзя говорить о том, что будет после боя, надо сосредоточиться на предстоящем поединке.

Когда Джошуа готовился к поединку с Владимиром Кличко, он тоже говорил что-то неоднозначное. Но тогда Энтони был готов умереть на ринге. В поединке с Руисом он хотел победить. Но я думаю, что он не был готов к войне с ним. Теперь у Энтони будет совершенно другой настрой», — приводит слова Хирна Metro.