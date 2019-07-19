Джошуа: мои амбиции — стать двукратным чемпионом мира
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал, почему решил активировать опцию, подразумевающую мгновенный реванш с Энди Руисом. Соперники впервые провели бой 1 июня, тогда Руис сенсационно победил и отобрал у Джошуа чемпионские титулы. Теперь соперники планируют встретиться вновь до конца 2019 года.
«Я думаю, что могу всё сделать правильно, именно поэтому я захотел сразу провести реванш. Настоящее поражение — когда ты сдаёшься. Я не думаю, что нужно сдаваться и отчаиваться, если в жизни что-то происходит не так. Уверен, что могу победить, поэтому я решил провести реванш. Мои амбиции — стать двукратным чемпионом мира в тяжёлом весе», — приводит слова Джошуа BoxingNews24.
Хирн: Джошуа не был готов к войне с Руисом
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