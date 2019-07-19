Бой Гассиева и Давейко отменён из-за травмы Мурата
Дебютный бой российского боксёра Мурата Гассиева в тяжёлом весе отменён. Россиянин должен был встретиться с американцем Джоуи Давейко 27 июля в Техасе (США). Но из-за травмы Гассиев не сможет выйти на ринг.
«К сожалению, бой с Давейко отменен. Мурат летит в Германию на обследование. Вскоре станет известна степень тяжести травмы», — приводит слова заслуженного тренера России Виталия Сланова «15-й Регион».
Российский боксёр решил перейти в тяжёлый вес после того, как завоевал титул чемпиона мира в предыдущей весовой категории. Давейко — американский боксёр польского происхождения. Он был спарринг-партнёром британца Энтони Джошуа во время подготовки к поединку с Энди Руисом, состоявшемуся 1 июня в Нью-Йорке.
Абель Санчес подробно рассказал о сопернике Гассиева
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