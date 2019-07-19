Чемпион UFC в полулёгком весе Холлоуэй готов подраться с Кормье

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заявил, что планирует вернуться в лёгкую весовую категорию. Холлоуэй нацеливается на завоевание титула в ещё одном дивизионе.
«Лёгкий дивизион совсем недалеко, всего лишь в 10 фунтах. Я вернусь туда, хотелось бы сделать это как можно раньше.
Если нужно выиграть 10 боёв подряд, чтобы стать чемпионом в двух весовых категориях, буду работать. Чтобы стать величайшим бойцом в истории, нельзя думать о весе как об оправдании. Если мне вдруг предложат провести бой с Даниэлем Кормье в августе, как думаете, что я сделаю? Я соглашусь», — приводит слова Холлоуэя MMA Fighting.
Кормье является действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе. Холлоуэй 27 июля на турнире UFC 240 будет защищать титул в полулёгком дивизионе с Фрэнки Эдгаром.
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