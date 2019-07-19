40-летний Орловский рассчитывает снова стать чемпионом UFC

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский заявил, что, невзирая на возраст, он всё ещё надеется вернуть себе титул.
«Всё только начинается. У меня в запасе ещё четыре года или даже пять лет. Так что посмотрим. У меня отличная команда и самое главное — жена позволяет мне делать то, что я люблю. Возможно, это прозвучит глупо, но я снова хочу стать чемпионом. Именно поэтому я просыпаюсь в шесть утра и тренируюсь каждый день. Для меня это не работа, это моя страсть. Мой первый тренер по джиу-джитсу говорил, что дисциплина заключается в том, чтобы помнить о своих желаниях», — приводит слова Орловского MMAJunkie.
В ночь на 21 июля мск Орловский выступит на турнире UFC on ESPN 4, где встретится с Беном Ротвеллом. Отметим, что 40-летний беларус проиграл 8 из последних 11 поединков.
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